В Красноярском крае под лед Енисея провалились женщина и двое детей

Спасатели оказали помощь женщине и двоим детям, которые провалились под лед Енисея на юге Красноярского края. Согласно сводке КГКУ «Спасатель», инциденты произошли 13 марта.

По данным ведомства, спасатели увидели, как в районе Коммунального моста в Минусинске под лед уходит женщина. Ее успели вытащить из воды и передать бригаде «скорой помощи». По данным местных СМИ, пострадавшей оказалась 75-летняя пенсионерка, которая переходила протоку по пути в больницу.

Также 13 марта спасатели во время обхода обнаружили, что под лед реки провалились двое детей 13 и 14 лет. Подростков вытащили из воды и передали родителям.

Ранее представители МЧС уже обращались к жителям Красноярского края с просьбой не выходить на весенний лед, который становится рыхлым и хрупким. С начала марта в регионе было зафиксировано три провала под лед, погиб один человек.