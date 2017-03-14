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07:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Три фирмы-однодневки из Новосибирска вывели за границу 25 млн рублей

51-летняя женщина за 1,5 тысячи рублей предоставила документы для создания юрлиц, которые использовались для вывода крупной сумму за рубеж, рассказали в таможне.

Три фирмы-однодневки из Новосибирска вывели за границу 25 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба Новосибирской таможни.

В 2015 году жительница Новосибирска за 1,5 тысячи рублей предоставила документы для регистрации юрлиц и подала документы в налоговую службу.

«При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет», — рассказали таможенники.

В том же году компания заключила фиктивные договоры на поставку комбикорма из Казахстана на 25 млн рублей. Но продукция так и не была доставлена в Новосибирск.

Возбуждено уголовное дело по «а», «в» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенных в крупном размере с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления).

А в отношении женщины, которая предоставила документы для регистрации компаний, возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ (незаконное предоставление документов для образования юридического лица).

«В настоящее время УФСБ России по Новосибирской области организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию других эпизодов противоправной деятельности, связанных с незаконным выводом денежных средств, а также установлению источников их происхождения», — добавили таможенники.

В 2016 году таможня возбудила 31 уголовное дело по факту не законного вывода денег за рубеж через фирмы-однодневки.

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