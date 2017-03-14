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07:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Задержан первый замминистра природных ресурсов Бурятии

Сотрудники полиции задержали первого заместителя министра природных ресурсов Бурятии Александра Лбова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«Александр Лбов задержан накануне», — отметил собеседник агентства. При этом он не уточнил причины задержания.

44-летний Лбов занимает свою нынешнюю должность с 2008 года. Он является председателем Комитета госполитики в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Ранее чиновник принимал активное участие в разработке федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы».

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