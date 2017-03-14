Задержан первый замминистра природных ресурсов Бурятии

«Александр Лбов задержан накануне», — отметил собеседник агентства. При этом он не уточнил причины задержания.

44-летний Лбов занимает свою нынешнюю должность с 2008 года. Он является председателем Комитета госполитики в сфере охраны окружающей среды и природопользования.