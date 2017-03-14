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08:02 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске вынесли приговор банде Петерса, нападавшей на таксистов

Участники и организатор признаны виновными по 7 статьям.

Суд вынес приговор пятерым членам банды за совершение преступлений в отношении владельцев диспетчерских служб и водителей такси, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Организатор банды Евгений Петерс, а также её члены Эдуард Сабитов, Пётр Михайлов, Руслан Хафизов и Николай Фофанов признаны виновными в зависимости от степени участия по статьям «Создание банды и участие в ней», «Вымогательство, совершенное организованной группой», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой», «Убийство в связи с выполнением общественного долга, организованной группой», «Применение насилия в отношении представителя власти», «Похищение человека», «Укрывательство преступлений».

В суде установлено, что ранее неоднократно судимый Петерс создал и возглавил банду с целью вымогательства денежных средств у владельцев диспетчерских служб такси Южноуральска и водителей такси за оказание покровительства. На вооружении банды Петерса находилось два травматических пистолета и бесствольный пистолет самообороны.

С апреля по ноябрь 2014 года банда совершила ряд преступлений на территории Южноуральского городского округа и Увельского района Челябинской области.

В августе 2014 года четверо участников банды совершили похищение и убийство мужчины, являющегося важным свидетелем, не желавшим менять свои показания по делу о разбойном нападении, совершенном Сабитовым. Находящийся в бессознательном состоянии потерпевший был вывезен в безлюдное место, где был расстрелян из травматических пистолетов, избит и скинут в реку Увелка. В тот же период соучастники причинили тяжкий вред здоровью трём мужчинам, двое из которых были сотрудниками ППС при исполнении.

В ноябре 2014 года банду задержали.

Суд назначил Петерсу наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Сабитову и Михайлову назначено 20 лет и 17 лет лишения свободы со штрафом по 700 тысяч рублей с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фофанову — 10 лет лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Хафизову 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом удовлетворен иск матери погибшего о компенсации морального вреда, с подсудимых взыскано 3 млн рублей.

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