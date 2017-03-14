Под Воронежем в ДТП с участием молоковоза пострадали восемь человек

Авария произошла накануне вечером в Новоусманском районе на 530-м километре автодороги «Москва-Ростов».

«Житель Орловской области, управляя автомобилем Volvo (молоковоз) и двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, совершая разворот, не предоставил преимущества движущемуся в попутном направлении микроавтобусу Mercedes Sprinter, под управлением 25-летнего жителя Ростовской области. В результате столкновения транспортных средств пострадали восемь человек», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в больницу были доставлены водитель и пассажиры микроавтобуса — жительницы Ростовской области в возрасте 46, 42, 40, 39, 34, 33 и 19 лет.

По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.