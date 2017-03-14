Под Воронежем в ДТП с участием молоковоза пострадали восемь человек
Восемь человек были доставлены в больницу с травмами в результате столкновения автобуса с молоковозом в Воронежской области, сообщило главное управление МВД по региону.
Восемь человек были доставлены в больницу с травмами в результате столкновения автобуса с молоковозом в Воронежской области, сообщило главное управление МВД по региону.
Авария произошла накануне вечером в Новоусманском районе на 530-м километре автодороги «Москва-Ростов».
«Житель Орловской области, управляя автомобилем Volvo (молоковоз) и двигаясь в сторону
По данным полиции, в больницу были доставлены водитель и пассажиры микроавтобуса — жительницы Ростовской области в возрасте 46, 42, 40, 39, 34, 33 и 19 лет.
По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.