На трассе в Башкирии легковушка слетела в кювет, двое пострадали

На 44 километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы ехала легковушка марки ВАЗ-2109, за рулем которого находился 55-летний местный житель.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель и 25-летний пассажир были госпитализированы.