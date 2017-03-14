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07:53 (мск), источник: PROUFU.ru

На трассе в Башкирии легковушка слетела в кювет, двое пострадали

Накануне вечером в Туймазинском районе произошло ДТП, двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по РБ.

На 44 километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы ехала легковушка марки ВАЗ-2109, за рулем которого находился 55-летний местный житель.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель и 25-летний пассажир были госпитализированы.

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