На трассе в Башкирии легковушка слетела в кювет, двое пострадали
Накануне вечером в Туймазинском районе произошло ДТП, двое пострадали. Об этом сообщает
Накануне вечером в Туймазинском районе произошло ДТП, двое пострадали. Об этом сообщает
На 44 километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы ехала легковушка марки ВАЗ-2109, за рулем которого находился 55-летний местный житель.
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель и 25-летний пассажир были госпитализированы.