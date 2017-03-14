Таможенники в Иркутске задержали китайского туриста с радиоактивным фотообъективом

Инспекторы Иркутской таможни задержали гражданина КНР с радиоактивным фотообъективом. Когда прилетевший рейсом Иркутск-Пекин турист проходил зону таможенного контроля, сработала система обнаружения делящихся радиоактивных материалов «Янтарь». Она показала повышенный уровень ионизирующего излучения багажа пассажира. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При повторном прохождении система указала на сумку, в которой находились фотоаппарат Leika и объектив к нему. Иркутские таможенники провели дополнительный радиационный контроль. Повышенный уровень ионизирующего излучения показал съемный фотообъектив.

«О выявлении товара с повышенным уровнем ионизирующего излучения таможенники проинформировали специалистов-экспертов Управления Роспотребнадзора по Иркутской области», — говорится в сообщении ведомства.

Владелец вывез объектив обратно в Китай.