Таможенники в Иркутске задержали китайского туриста с радиоактивным фотообъективом
Когда гражданин КНР проходил зону таможенного контроля в аэропорту, сработала система обнаружения делящихся радиоактивных материалов.
Когда гражданин КНР проходил зону таможенного контроля в аэропорту, сработала система обнаружения делящихся радиоактивных материалов.
Инспекторы Иркутской таможни задержали гражданина КНР с радиоактивным фотообъективом. Когда прилетевший рейсом
При повторном прохождении система указала на сумку, в которой находились фотоаппарат Leika и объектив к нему. Иркутские таможенники провели дополнительный радиационный контроль. Повышенный уровень ионизирующего излучения показал съемный фотообъектив.
«О выявлении товара с повышенным уровнем ионизирующего излучения таможенники проинформировали
Владелец вывез объектив обратно в Китай.