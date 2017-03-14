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08:56 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске оглашен приговор директору КПК «Финансовые инвестиции», обманувшей 200 вкладчиков

После оглашения приговора экс-учительница была взята под стражу.

Калининский райсуд Челябинска вынес обвинительный приговор директору кредитно-потребительского кооператива граждан (КПКГ) «Финансовые Инвестиции» — Елена Кузнецова признана виновной в мошенничестве на 54 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Она признан виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Суд назначил Кузнецовой пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф 150 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как следует из приговора, с 2007 по 2015 год женщина, являясь директором КПКГ «Финансовые Инвестиции», через рекламу в бесплатных газетах привлекала денежные средства граждан, обещая выплатить проценты. Однако впоследствии Кузнецова не смогла выполнить взятые на себя обязательства. Потерпевшими по делу признаны около 200 человек, общий ущерб составляет 54 млн рублей. Гособвинение требовало для женщины восьми лет заключения.

«В судебном заседании Кузнецова не признала вину в предъявленном ей обвинении», — уточнили в райсуде.

После оглашения приговора мошенница была взята под стражу.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

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