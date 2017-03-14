Полиция изъяла у чёрных копателей в Янтарном два внедорожника

Злоумышленники добывали камень с помощью двух внедорожников, на которых установили мотопомпы для размыва грунта. В результате оба транспортных средства были изъяты. В отношении нарушителей составили административные протоколы за незаконную добычу янтаря.

Пойманным с поличным местным жителям грозит штраф до пяти тысяч рублей. Кроме этого, решается вопрос о конфискации оборудования для незаконного промысла.