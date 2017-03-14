Полиция изъяла у чёрных копателей в Янтарном два внедорожника
Полицейские задержали в Янтарном группу чёрных копателей, незаконно добывающую минерал. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Полицейские задержали в Янтарном группу чёрных копателей, незаконно добывающую минерал. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Злоумышленники добывали камень с помощью двух внедорожников, на которых установили мотопомпы для размыва грунта. В результате оба транспортных средства были изъяты. В отношении нарушителей составили административные протоколы за незаконную добычу янтаря.
Пойманным с поличным местным жителям грозит штраф до пяти тысяч рублей. Кроме этого, решается вопрос о конфискации оборудования для незаконного промысла.