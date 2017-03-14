В Самаре задержан подозреваемый, ударивший ножом полицейского

«13 марта т.г. в Самаре при задержании подозреваемого в сбыте наркотиков, неизвестный нанес сотруднику полиции ножевое ранение, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудникам уголовного розыска потребовалось менее 3-х часов, чтобы найти и задержать подозреваемого», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейский был госпитализирован в медицинское учреждение Самары, его состояние оценивается как тяжелое.

По тревоге были подняты сотрудники Управления уголовного розыска Главка и Управления МВД России по г. Самаре, в городе был объявлен план «Перехват», на розыск и задержание мужчины были ориентированы все полицейские патрули.

Злоумышленником оказался житель Самары 1993 года рождения, безработный, ранее не судимый.