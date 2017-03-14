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08:50 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске ранним утром «Тойота Камри» насмерть сбила женщину

Во вторник, 14 марта, в Челябинске автомобиль «Тойота Камри» сбил 57-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась до прибытия скорой помощи.

Трагедия произошла в 05 часов 25 минут на Копейском шоссе возле дома 1 «Г». Водитель иномарки сбил женщину, когда та переходила проезжую часть дороги. В ГИБДД города отметили, что в настоящее время устанавливается, шла ли женщина по пешеходному переходу.

В обстоятельствах трагедии разбираются стражи порядка.

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