В Челябинске ранним утром «Тойота Камри» насмерть сбила женщину

Трагедия произошла в 05 часов 25 минут на Копейском шоссе возле дома 1 «Г». Водитель иномарки сбил женщину, когда та переходила проезжую часть дороги. В ГИБДД города отметили, что в настоящее время устанавливается, шла ли женщина по пешеходному переходу.

В обстоятельствах трагедии разбираются стражи порядка.