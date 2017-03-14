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09:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже сгорела вторая за сутки легковушка

«ВАЗ» заполыхал ночью на улице Ростовская.

«ВАЗ-2109» загорелся в Левобережном районе на улице Ростовская в ночь на вторник, 14 марта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области. В машине сгорел моторный отсек на площади 1 кв. м. Люди не пострадали.

Сообщение о пожаре сотрудники МЧС получили в 2:03. В тушении участвовали три спасателя. Пожар ликвидировали к 2:16. Причина ЧП устанавливается.

Накануне днем автомобиль Kia сгорел на улице Ленина. В иномарке огонь повредил моторный отсек и приборную панель. Видео инцидента появилось в соцсети — судя по записи, мимо полыхающей машины проходили люди и проезжали другие автомобили, однако никто не остановился. Спасатели приехали уже через несколько минут после вызова, но автомобиль уже нельзя было спасти.

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