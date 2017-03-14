«Скорая помощь» с роженицей попала в ДТП в Алматы

ДТП произошло по ул. Бокейханова, на мосту развязки с пр. Райымбека. «Скорая» везла в больницу беременную женщину. Она двигалась с включенными свето-звуковыми сигналами вверх по ул. Бокейханова. В этом направлении была пробка, и водитель, чтобы объехать, вывернул на полосу встречного движения. В это время на мост развязки с ул. Бокейханова на пр. Райымбека выехал Daewoo Matiz. Он увидел двигавшуюся навстречу по его полосе полосе «скорую», попытался остановиться, но на заснеженной мокрой дороге это не удалось сделать быстро. Свернуть в сторону у водителя не было возможности, так как справа ехали машины. Водитель «скорой» тоже не успел остановиться. Произошло столкновение. В результата аварии, к счастью, обошлось без пострадавших. Роженицу забрала другая «скорая».

Как положено, за местом ДТП выставили предупреждающий знак. И спустя некоторое время его снесла ГАЗель, водитель которой поздно заметил знак. Участникам аварии пришлось соорудить аварийный знак из подручных средств.