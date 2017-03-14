«Скорая помощь» с роженицей попала в ДТП в Алматы
Обошлось без жертв и пострадавших.
Обошлось без жертв и пострадавших.
В Алматы произошло ДТП с участием машины скорой помощи и Daewoo Matiz, передает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло по ул. Бокейханова, на мосту развязки с пр. Райымбека. «Скорая» везла в больницу беременную женщину. Она двигалась с включенными
Как положено, за местом ДТП выставили предупреждающий знак. И спустя некоторое время его снесла ГАЗель, водитель которой поздно заметил знак. Участникам аварии пришлось соорудить аварийный знак из подручных средств.