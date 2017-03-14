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08:55 (мск), источник: Zakon.kz

«Скорая помощь» с роженицей попала в ДТП в Алматы

Обошлось без жертв и пострадавших.

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фотографий
11
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В Алматы произошло ДТП с участием машины скорой помощи и Daewoo Matiz, передает корреспондент Zakon.kz.

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ДТП произошло по ул. Бокейханова, на мосту развязки с пр. Райымбека. «Скорая» везла в больницу беременную женщину. Она двигалась с включенными свето-звуковыми сигналами вверх по ул. Бокейханова. В этом направлении была пробка, и водитель, чтобы объехать, вывернул на полосу встречного движения. В это время на мост развязки с ул. Бокейханова на пр. Райымбека выехал Daewoo Matiz. Он увидел двигавшуюся навстречу по его полосе полосе «скорую», попытался остановиться, но на заснеженной мокрой дороге это не удалось сделать быстро. Свернуть в сторону у водителя не было возможности, так как справа ехали машины. Водитель «скорой» тоже не успел остановиться. Произошло столкновение. В результата аварии, к счастью, обошлось без пострадавших. Роженицу забрала другая «скорая».

Как положено, за местом ДТП выставили предупреждающий знак. И спустя некоторое время его снесла ГАЗель, водитель которой поздно заметил знак. Участникам аварии пришлось соорудить аварийный знак из подручных средств.

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