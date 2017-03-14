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08:52 (мск), источник: Sputniknews.kz

«Скорая» с беременной пациенткой попала в ДТП в Алматы

Водитель иномарки не успел уйти от столкновения с выехавшей на встречную полосу «скорой» в Алматы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 14 мар — Sputnik. Машина «скорой» помощи совершила лобовое столкновение с иномаркой в Алматы, сообщил Sputnik Казахстан информированный источник.

ДТП произошло на пересечении улицы Бокейханова и проспекта Райымбека. Со слов очевидцев и водителей машин, скорая ехала по Бокейханова на юг с вызова с беременной женщиной. Водитель скорой, огибая пробку, решил выехать на встречную полосу с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. Однако ехавший во встречном направлении DAEWOO Matiz не успел среагировать и столкнулся со «скорой».

В данной автоаварии никто не пострадал.

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