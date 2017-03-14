Директор турфирмы оставила без отпуска больше 40 клиентов

В Ачинске полицейские приняли больше 40 заявлений по обвинению директора турфирмы в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.

Одна из потерпевших в 2016 году передала подозреваемой в качестве оплаты за туристические путевки более 600 тыс. рублей. Эти деньги директор турфирмы на счета туроператоров не перечислила, потратив всё на личные нужды.

Всего в МО МВД России «Ачинский» поступило более 40 заявлений от местных жителей. По каждому из них проводится проверка.

В отношении 37-летней директора турфирмы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.