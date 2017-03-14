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08:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Подростки-вейперы ограбили табачную лавку в Хабаровске

Тинейджеры убежали, прихватив с собой несколько электронных сигарет и дорогостоящий испаритель.

Источник: Губерния онлайн

На рынке около остановки «Большая» подростки ограбили табачную лавку, похитив на глазах у продавца несколько упаковок одноразовых электронных сигарет и испаритель, сообщает портал «Губерния».

По словам сотрудницы лавки, тинейджеры запросили настолько специфичный товар, что стало совершенно ясно — сюда они пришли не за этим: один из юношей потребовал презервативы. Затем он перегнулся через прилавок и схватил вейперские атрибуты. С добычей подростки сбежали из павильона.

Продавец рассказала, что эта компания беспризорников постоянно вьется около подземного перехода. На вид подросткам около 13 лет.

Ущерб от налета оценивается в 6 тысяч рублей. По горячим следам компанию задержать не удалось.

Во время ограбления продавец нажала тревожную кнопку, однако сотрудники охранного предприятия приехали только после телефонного звонка. Выясняя причины сбоя в системе экстренного вызова, секьюрити пришли к выводу, что в брелоке села батарейка.

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