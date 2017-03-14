Почти 16,5 тысячи жителей Иркутской области заболели ОРВИ на прошлой неделе

За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрирован 16481 случай заболевания ОРВИ, из них 12559 — среди детей. В целом по региону уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 46,6%. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

В связи с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями приостановлен учебный процесс в одной школе Иркутской области (Катангский район) и пяти детских дошкольных учреждениях (Качугский, Усть-Илимский, Тайшетский, Чунский районы).

«В целях недопущения возникновения групповых заболеваний Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает руководителям образовательных учреждений о необходимости соблюдения требований санитарного законодательства в части усиления “утренних фильтров”, режимов проветривания, влажной уборки и дезинфекции помещений», — отметили в пресс-службе.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обращает внимание на важность обращения за медицинской помощью при первых клинических проявлениях заболеваний. Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача, а также соблюдать основные рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.