Почти 16,5 тысячи жителей Иркутской области заболели ОРВИ на прошлой неделе
Среди детей зарегистрировано 12,5 тысячи случаев.
Среди детей зарегистрировано 12,5 тысячи случаев.
За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрирован 16481 случай заболевания ОРВИ, из них 12559 — среди детей. В целом по региону уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 46,6%. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В связи с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями приостановлен учебный процесс в одной школе Иркутской области (Катангский район) и пяти детских дошкольных учреждениях (Качугский,
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Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обращает внимание на важность обращения за медицинской помощью при первых клинических проявлениях заболеваний. Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача, а также соблюдать основные рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.