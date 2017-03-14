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09:07 (мск), источник: ИА REGNUM

В Екатеринбурге поножовщина в школе закончилась уголовным делом

Следствие устанавливает причины конфликта между школьницами.

В лицее № 109 города Екатеринбурга произошёл инцидент с участием несовершеннолетних девочек. Одна из учениц восьмого класса набросилась с ножом на свою сверстницу и причинила ей ножевые ранения, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Свердловской области.

Инцидент произошёл утром 13 марта. Одна из девочек достала нож и нанесла несколько ранений своей однокласснице в области груди и шеи. «По данному факту возбуждено уголовное дело. Школьницу подозревают в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. На данный момент решается вопрос о предъявлении ей обвинений и избрания меры пресечения», — отметили в Следственном управлении СКР по Свердловской области.

Позднее стало известно, что инцидентом заинтересовались и надзорные органы. Свою проверку организует прокуратура Свердловской области, которая уже внесла представление директору образовательного учреждения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичные случаи агрессии со стороны подростков уже происходили в Екатеринбурге. Так, в конце 2015 года, прямо во время урока учащийся седьмого класса достал нож и начал угрожать учителю. Причиной столь неадекватного поведения ученика стало сделанное ему замечание. К счастью тогда никто не пострадал.

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