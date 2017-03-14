Из-за пожара на ЧМЗ эвакуировано 25 человек
Комиссия по ЧС решает вопрос о расселении граждан, оставшихся без крова по вине пьяного соседа.
Комиссия по ЧС решает вопрос о расселении граждан, оставшихся без крова по вине пьяного соседа.
Восьмиквартирный дом загорелся в Металлургическом районе Челябинска сегодня утром —
Как сообщили в
«Проводилась эвакуация — 19 жильцов покинули квартиры самостоятельно, шестерых — в том числе троих детей и
По предварительным данным, сильно пострадали 3 квартиры. Сегодня в районной администрации должно пройти заседание комиссии по ЧС, которая решит вопрос о временном расселении граждан, оставшихся без крова.
Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.