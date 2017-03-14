Из-за пожара на ЧМЗ эвакуировано 25 человек

Восьмиквартирный дом загорелся в Металлургическом районе Челябинска сегодня утром — из-за пьяного соседа пришлось эвакуировать 25 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщили в пресс-службе регионального Главка МЧС, сообщение о пожаре на улице Дегтярева поступило в 04.34 по местному времени (02.34 мск). Пожару был присвоен повышенный номер сложности. На тушение привлекалось от МЧС России 36 человек и 10 единиц техники.

«Проводилась эвакуация — 19 жильцов покинули квартиры самостоятельно, шестерых — в том числе троих детей и женщину-инвалида — пожарные вывели при помощи спаскомплектов (дыхательных масок). В 07.40 (05.40 мск) пожар был ликвидирован», — рассказали в МЧС.

По предварительным данным, сильно пострадали 3 квартиры. Сегодня в районной администрации должно пройти заседание комиссии по ЧС, которая решит вопрос о временном расселении граждан, оставшихся без крова.

Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.