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09:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловчан стали реже грабить и насиловать

По данным ГУ МВД.

За 2016 год в Свердловской области резко снизился уровень преступности. Как доложил законодательному комитету Заксобрания начальник штаба ГУ МВД по Свердловской области Максим Балакин, особо тяжких преступлений зарегистрировано на 19% меньше, тяжких — на 12,8%.

Так, по наркоторговле зафиксировано снижение на 22%, преступлениям, совершенным с применением оружия, — на 25%, сообщает «Уралинформбюро». Также меньше совершено разбоев, грабежей и краж — на 7,8−13,8%.

За год раскрыто несколько резонансных преступлений. В частности, задержана банда «черных риелторов», на счету которой 76 эпизодов, и арестовано бандформирование на территории Нижнего Тагила, совершившее 30 тяжких и особо тяжких преступлений.

Наконец, задержано 17 должностных лиц, подозреваемых в коррупции, из которых 14 — работали в федеральных органах власти, 3 — в областных.

Все это на фоне сокращения численности гарнизона полиции за год на 8,6%, подчеркивают в главке.

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