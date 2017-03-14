Семидесятилетний дедушка «собрал» пять машин на Кольцовском тракте

Семидесятилетний дедушка спровоцировал крупную аварию на Кольцовском тракте, сообщили 14 марта «АиФ-Урал» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Пожилой мужчина за рулем «Рено Логан» на большой скорости въехал в впереди идущий автомобиль. В итоге в ДТП угодили пять машин, которые ехали поблизости.

В аварии пострадал девятимесячный малыш. Кроме того травмы получили мужчина и женщина. Ребенка с мамой увезли в больницу.

Из-за ДТП в сторону Екатеринбурга образовалась огромная пробка. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

В начале марта крупная авария с участием трех машин произошла на ЕКАД. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 выскочил на встречную полосу и столкнулся с «Мерседес». От удара иномарку развернуло и произошло столкновение с «Рено Меган». ДТП случилось на мосту на пересечении с Берёзовским трактом. Тогда в аварии погибли два человека, еще трое получили тяжелые травмы.