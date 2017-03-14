Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
В США раскрыли причину смерти Чуркина вопреки желанию властей
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Названы 10 самых непривлекательных для туристов городовСоставлен список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить без посещения
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
09:11 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Семидесятилетний дедушка «собрал» пять машин на Кольцовском тракте

В крупной аварии пострадал девятимесячный малыш.

Семидесятилетний дедушка спровоцировал крупную аварию на Кольцовском тракте, сообщили 14 марта «АиФ-Урал» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Пожилой мужчина за рулем «Рено Логан» на большой скорости въехал в впереди идущий автомобиль. В итоге в ДТП угодили пять машин, которые ехали поблизости.

В аварии пострадал девятимесячный малыш. Кроме того травмы получили мужчина и женщина. Ребенка с мамой увезли в больницу.

Из-за ДТП в сторону Екатеринбурга образовалась огромная пробка. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

В начале марта крупная авария с участием трех машин произошла на ЕКАД. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 выскочил на встречную полосу и столкнулся с «Мерседес». От удара иномарку развернуло и произошло столкновение с «Рено Меган». ДТП случилось на мосту на пересечении с Берёзовским трактом. Тогда в аварии погибли два человека, еще трое получили тяжелые травмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чудо в перьях. Житель Нижневартовска спас жизнь совы
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом
Премьер Британии получила полномочия по запуску Brexit
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
КНДР пригрозила США «беспощадным ударом»
Страны НАТО под давлением США наращивают свои военные расходы
СМИ: пилот разбившегося Ту-154 сажал самолет на воду
Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции
Спорт
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Подопечные Игоря Шалимова прервали серию железнодорожников из шести матчей без поражений в РФПЛ
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь