На Парковом сбили школьницу

В 12:15 по улице Желябова со стороны улицы Подлесная в направлении проспекта Парковый двигался автомобиль «ГАЗ-330232». За рулем был 40-летний мужчина.

На перекрестке с проспектом Парковый он допустил наезд на 11-летнюю девочку. По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть справа налево, по регулируемому пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП школьница была доставлена в медицинское учреждение с различными травмами.