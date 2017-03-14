На Парковом сбили школьницу
13 марта днем на улице Желябова грузовая «Газель» сбила 11-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу на «красный» сигнал светофора. Сейчас она в больнице.
13 марта днем на улице Желябова грузовая «Газель» сбила 11-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу на «красный» сигнал светофора. Сейчас она в больнице.
В 12:15 по улице Желябова со стороны улицы Подлесная в направлении проспекта Парковый двигался автомобиль «ГАЗ-330232». За рулем был 40-летний мужчина.
На перекрестке с проспектом Парковый он допустил наезд на 11-летнюю девочку. По предварительным данным, ребенок переходил проезжую часть справа налево, по регулируемому пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП школьница была доставлена в медицинское учреждение с различными травмами.