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09:26 (мск), источник: Kazinform

Подозреваемый в убийстве супругов задержан в Южном Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Подозреваемый в убийстве супружеской пары задержан в Мактааральском районе Южно- Казахстанской области.

Источник: Kazinform

Как сообщила пресс-служба ДВД, 13 февраля 2017 года в Мактаральское РУВД поступило сообщение о том, что на одной из улиц п. Алмалы обнаружены трупы мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. На место выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты констатировали, что смерть потерпевших наступила в результате нанесения рубленых ран. Полицейские установили их личности. Ими оказалась супружеская пара: мужчина, 1958 г. р. и женщина, 1966 г.р., жители Мактаральского района. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Мактаральского РУВД по статье 99 УК РК «Убийство».

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На раскрытие тяжкого преступления ориентировали весь личный состав Мактаральского РУВД, криминальной полиции и следствия ДВД Южно-Казахстанской области. Были приняты все необходимые меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц. В результате, спустя месяц, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, 1991 г.р., местного жителя, безработного, который признался в содеянном. В качестве вещественных доказательств изъят топор.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного преступления. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.

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