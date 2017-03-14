Подозреваемый в убийстве супругов задержан в Южном Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Подозреваемый в убийстве супружеской пары задержан в Мактааральском районе Южно- Казахстанской области.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Подозреваемый в убийстве супружеской пары задержан в Мактааральском районе Южно- Казахстанской области.
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На раскрытие тяжкого преступления ориентировали весь личный состав Мактаральского РУВД, криминальной полиции и следствия ДВД
В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного преступления. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.