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10:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Любителя «пьяной езды» в Хабаровске отправили за решетку

В спецприемнике он проведет двое суток.

Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.

Житель Хабаровска, не оплативший в установленный законом срок административный штраф, назначенный за управление автомобилем в состоянии опьянения, двое суток проведет в спецприемнике, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

По решению суда нарушителю правил дорожного движения за совершенное правонарушение было назначено наказание в виде лишения водительских прав и административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. По истечении двух месяцев мужчина штраф не оплатил, в связи с чем судебным приставом отдела судебных приставов по Краснофлотскому району был составлен протокол по ч.1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения данного дела мировой судья вынес постановление об аресте должника сроком на двое суток с отбыванием наказания в спецприемнике. Следует отметить, что отбывание ареста не освобождает правонарушителя от оплаты первоначального штрафа.

С начала текущего года в отношении должников судами было рассмотрено 252 административных дела, 24 человека отбыли наказание в виде административного ареста, в полной мере испытав на себе принцип неотвратимости наказания.

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