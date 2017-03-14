«Лимонку» нашел хабаровчанин на крыше своего гаража

В субботу в гаражном кооперативе, расположенном в Кировском районе Хабаровска, владелец бокса обнаружил гранату. В тот день мужчина чистил крышу гаража. Сбросив на землю очередную порцию снега, горожанин заметил, что вниз полетел подозрительный предмет, сообщает портал «Губерния».

Хабаровчанин служил в армии и потому сразу понял, с чем имеет дело: это была граната «Ф-1», более известная как «лимонка». Мужчину насторожило наличие ввернутого запала со следами ржавчины. Опасная зона при взрыве «Ф-1» — порядка двухсот метров.

Владелец гаража вызвал экстренные службы. После осмотра находки взрывотехники объявили, что граната учебная.

Боеприпас полицейские забрали с собой, он будет уничтожен. Кто закинул грозный муляж на крышу бокса, скорее всего, так и останется тайной.