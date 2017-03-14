В Воронеже при пожаре погиб пенсионер и пострадала его 88-летняя мать

Спасатели нашли тело 63-летнего мужчины на месте пожара в доме № 51 на улице Лизюкова в Воронеже, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону во вторник, 14 марта. Мать мужчины, 89-летнюю женщину, госпитализировали с отравлением угарным газом. Предположительная причина пожара — неосторожность при курении.

Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в 20:06 понедельника, 13 марта. В доме загорелась трехкомнатная квартира. Пожар тушили полчаса силами 15 спасателей на пяти спецмашинах. Огонь повредил комнату 4×5 м. Пожарные эвакуировали из соседних квартир 16 человек, из них шесть — с масками спасаемого.