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10:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже при пожаре погиб пенсионер и пострадала его 88-летняя мать

Причиной ЧП стала непотушенная сигарета.

Спасатели нашли тело 63-летнего мужчины на месте пожара в доме № 51 на улице Лизюкова в Воронеже, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону во вторник, 14 марта. Мать мужчины, 89-летнюю женщину, госпитализировали с отравлением угарным газом. Предположительная причина пожара — неосторожность при курении.

Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в 20:06 понедельника, 13 марта. В доме загорелась трехкомнатная квартира. Пожар тушили полчаса силами 15 спасателей на пяти спецмашинах. Огонь повредил комнату 4×5 м. Пожарные эвакуировали из соседних квартир 16 человек, из них шесть — с масками спасаемого.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, каждый пятый пожар происходит из-за неосторожности при курении. Курильщики, особенно нетрезвые, халатно относятся к пожарной безопасности. Они курят в постели, бросают окурки с верхних этажей дома. В результате страдают не только сами виновники ЧП, но и их соседи.

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