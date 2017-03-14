В Воронеже при пожаре погиб пенсионер и пострадала его 88-летняя мать
Причиной ЧП стала непотушенная сигарета.
Причиной ЧП стала непотушенная сигарета.
Спасатели нашли тело 63-летнего мужчины на месте пожара в доме № 51 на улице Лизюкова в Воронеже, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в 20:06 понедельника, 13 марта. В доме загорелась трехкомнатная квартира. Пожар тушили полчаса силами 15 спасателей на пяти спецмашинах. Огонь повредил комнату 4×5 м. Пожарные эвакуировали из соседних квартир 16 человек, из них шесть — с масками спасаемого.
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