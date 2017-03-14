В Нижнекамском районе спасатели нашли тело пропавшего рыбака

Как выяснилось, еще утром 10 марта 45-летний мужчина ушел на рыбалку на реку Кичуй возле поселка Троицкий Нижнекамского района и пропал. В последний раз его видели в тот же день вечером. Близкие обратились за помощью в полицию.

Спустя два дня сестра мужчины обнаружила на берегу его вещи и рыболовные снасти, а также были замечены следы его обуви, ведущие к реке.

По словам местных жителей, 11 марта на реке Кичуй образовались промоины, и начался ледоход.