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10:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Нижнекамском районе спасатели нашли тело пропавшего рыбака

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»,). Тело пропавшего в Нижнекамском районе рыбака спасатели ЗПСО № 6 обнаружили накануне в полдень, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, еще утром 10 марта 45-летний мужчина ушел на рыбалку на реку Кичуй возле поселка Троицкий Нижнекамского района и пропал. В последний раз его видели в тот же день вечером. Близкие обратились за помощью в полицию.

Спустя два дня сестра мужчины обнаружила на берегу его вещи и рыболовные снасти, а также были замечены следы его обуви, ведущие к реке.

По словам местных жителей, 11 марта на реке Кичуй образовались промоины, и начался ледоход.

Накануне, 13 марта, на место выехали спасатели ЗПСО № 6 из Набережных Челнов. В полдень тело рыбака было обнаружено в четырех метрах от берега на глубине двух метров. Тело было передано в морг Нижнекамска, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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