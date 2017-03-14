В Нижнекамском районе спасатели нашли тело пропавшего рыбака
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»,). Тело пропавшего в Нижнекамском районе рыбака спасатели ЗПСО № 6 обнаружили накануне в полдень, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 14 марта, «Татар-информ»,). Тело пропавшего в Нижнекамском районе рыбака спасатели ЗПСО № 6 обнаружили накануне в полдень, сообщили ИА «Татар-информ» в
Как выяснилось, еще утром 10 марта 45-летний мужчина ушел на рыбалку на реку Кичуй возле поселка Троицкий Нижнекамского района и пропал. В последний раз его видели в тот же день вечером. Близкие обратились за помощью в полицию.
Спустя два дня сестра мужчины обнаружила на берегу его вещи и рыболовные снасти, а также были замечены следы его обуви, ведущие к реке.
По словам местных жителей, 11 марта на реке Кичуй образовались промоины, и начался ледоход.
Накануне, 13 марта, на место выехали спасатели ЗПСО № 6 из Набережных Челнов. В полдень тело рыбака было обнаружено в четырех метрах от берега на глубине двух метров. Тело было передано в морг Нижнекамска, назначена