Под Волгоградом в ДТП погибли два водителя и пострадали три пассажира

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в 18:30 в понедельник, 13 марта, 30-летняя женщина за рулем Renault Duster ехала по трассе со стороны Волгограда в сторону Камышина. В какой-то момент она выехала на полосу встречного движения и врезалась в Hyundai под управлением 55-летнего водителя.

В результате ДТП водители обеих иномарок скончались до приезда «скорой помощи». 35-летний и 34-летний пассажиры Hyundai и 7-летняя пассажирка Renault Duster с травмами были госпитализированы.