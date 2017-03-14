Под Волгоградом в ДТП погибли два водителя и пострадали три пассажира
Два водителя скончались и три пассажира пострадали в лобовом столкновении Renault и Hyundai в Городищенском районе Волгоградской области.
Два водителя скончались и три пассажира пострадали в лобовом столкновении Renault и Hyundai в Городищенском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В результате ДТП водители обеих иномарок скончались до приезда «скорой помощи». 35-летний и 34-летний пассажиры Hyundai и 7-летняя пассажирка Renault Duster с травмами были госпитализированы.