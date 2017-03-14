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10:43 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом в ДТП погибли два водителя и пострадали три пассажира

Два водителя скончались и три пассажира пострадали в лобовом столкновении Renault и Hyundai в Городищенском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в 18:30 в понедельник, 13 марта, 30-летняя женщина за рулем Renault Duster ехала по трассе со стороны Волгограда в сторону Камышина. В какой-то момент она выехала на полосу встречного движения и врезалась в Hyundai под управлением 55-летнего водителя.

В результате ДТП водители обеих иномарок скончались до приезда «скорой помощи». 35-летний и 34-летний пассажиры Hyundai и 7-летняя пассажирка Renault Duster с травмами были госпитализированы.

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