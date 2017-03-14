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10:55 (мск), источник: Newslab.ru

Три человека госпитализированы после взрыва на заводе комбикорма

В результате хлопка мучной смеси произошло частичное разрушились перекрытия двух этажей.

На производстве комбикорма произошел хлопок мучной смеси, три человека госпитализированы, сообщили 14 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Хлопок мучной смеси с последующим воспламенением произошел сегодня в деревне Комарово Большемуртинского района. Как пояснили в пресс-службе полиции, в помещении перед этим проводились какие-то работы. В результате хлопка пострадали три человека, которые были госпитализированы в центральную районную больницу. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего и обеспечивают охрану общественного порядка.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю подробностей происшествия также не знают. После сообщения на место выезжали представители оперативной группы, которые установили, что пожара на месте не было, угрозы обрушения также не возникло. При этом, по данным полиции, в результате хлопка произошло частичное разрушение перекрытий двух этажей.

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