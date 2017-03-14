Три человека госпитализированы после взрыва на заводе комбикорма

На производстве комбикорма произошел хлопок мучной смеси, три человека госпитализированы, сообщили 14 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Хлопок мучной смеси с последующим воспламенением произошел сегодня в деревне Комарово Большемуртинского района. Как пояснили в пресс-службе полиции, в помещении перед этим проводились какие-то работы. В результате хлопка пострадали три человека, которые были госпитализированы в центральную районную больницу. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего и обеспечивают охрану общественного порядка.