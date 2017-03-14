Огромное нефтяное пятно обнаружено в Амуре в черте Хабаровска

Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.

В черте Хабаровска активистами Народного фронта обнаружен масштабный разлив нефтепродуктов в реку Амур. Продукты нефтепереработки вытекают из трубы ливневой канализации. Никаких мер для устранения последствий розлива пока не принято, сообщили ИА AmurMedia в региональном отделении ОНФ.

Пока никаких мер для устранения последствий розлива не принято. Лабораторией ФГБУ «ФЛАТИ» ведется работа по отбору проб грунта и воды. Региональным отделением ОНФ, по факту случившегося, направлены письма в Хабаровскую природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, администрацию города. Народный Фронт взял ситуацию на особый контроль.