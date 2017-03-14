В Екатеринбурге по подозрению в торговле наркотиками задержали поэтессу Анну Пикуль

Операцию проводил фонд «Город без наркотиков» совместно с сотрудниками МВД. По данным фонда, поэтессу задержали с поличным после контрольной закупки мефедрона, также у нее был изъят тетраметилциклопропанкарбонилиндол. В отделе Анна Пикуль сначала не хотела называть оперативникам свое настоящее имя, а потом и вовсе начала читать стихи.

Как отметил президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов, во время задержания поэтесса вела себя неадекватно и утверждала, что «знакома с Медведевым и Кадыровым». В отношении нее возбудили уголовное дело.

В полиции от комментариев воздержались.