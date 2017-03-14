Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
СМИ: разбившийся Ту-154 не падал в воду и не терял скорость
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Названы 10 самых непривлекательных для туристов городовСоставлен список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить без посещения
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
Общительным людям труднее похудеть
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10:35 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге по подозрению в торговле наркотиками задержали поэтессу Анну Пикуль

В Екатеринбурге задержали поэтессу Оксану Порваткину, больше известную под псевдонимом Анна Пикуль. Женщину подозревают в торговле синтетическими наркотиками, передает корреспондент Накануне.RU.

Операцию проводил фонд «Город без наркотиков» совместно с сотрудниками МВД. По данным фонда, поэтессу задержали с поличным после контрольной закупки мефедрона, также у нее был изъят тетраметилциклопропанкарбонилиндол. В отделе Анна Пикуль сначала не хотела называть оперативникам свое настоящее имя, а потом и вовсе начала читать стихи.

Как отметил президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов, во время задержания поэтесса вела себя неадекватно и утверждала, что «знакома с Медведевым и Кадыровым». В отношении нее возбудили уголовное дело.

В полиции от комментариев воздержались.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Бандеровцы! Фашисты! Майданутые!" Жители Харьковской области прогнали блокировщиков железной дороги
СМИ: пилот разбившегося Ту-154 сажал самолет на воду
Яровая возглавила рейтинг полезности депутатов Госдумы
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
КНДР пригрозила США «беспощадным ударом»
Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции
Мустафина продаст автомобиль, подаренный за победу на ОИ-2016
Запуск ракеты Falcon 9 отложен из-за погодных условий
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Смольный выселит бизнесменов, имеющих долги за ЖКУ
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь