Верховный суд Татарстана оставил главу правления Татфондбанка под арестом

Советский районный суд Казани 3 марта избрал в отношении Мусина меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля. Мусин был арестован сразу после допроса в следственном управлении СКР по Татарстану. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

Защита Мусина просила изменить ему меру пресечения на более мягкую — домашний арест. Сам Мусин в заседании не участвовал, просил рассмотреть апелляционную жалобу в его отсутствии. В ходе предыдущего заседания, на котором избиралась мера пресечения, Мусин заявлял, что себя виновным не считает, никогда не скрывался и не собирается скрываться от следствия, все это время вел работу, чтобы поправить положение банка.