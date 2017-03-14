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10:42 (мск), источник: РИА Новости

Верховный суд Татарстана оставил главу правления Татфондбанка под арестом

КАЗАНЬ, 14 мар — РИА Новости, Ирина Дурницына. Верховный суд Татарстана во вторник оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Советский районный суд Казани 3 марта избрал в отношении Мусина меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля. Мусин был арестован сразу после допроса в следственном управлении СКР по Татарстану. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

Защита Мусина просила изменить ему меру пресечения на более мягкую — домашний арест. Сам Мусин в заседании не участвовал, просил рассмотреть апелляционную жалобу в его отсутствии. В ходе предыдущего заседания, на котором избиралась мера пресечения, Мусин заявлял, что себя виновным не считает, никогда не скрывался и не собирается скрываться от следствия, все это время вел работу, чтобы поправить положение банка.

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