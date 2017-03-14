В летевший по маршруту Краснодар — Москва самолет попала молния

Как отметили техники, попадание молнии именно в эту часть самолета — большая редкость, и то, что инцидент не закончился трагически, можно считать везением.



О случившемся стало известно уже в аэропорту Москвы после благополучного приземления лайнера. Специалисты осматривали «Боинг» и заметили повреждение в носовой части авиасудна. Выяснилось, что от удара молнии оплавилась заклепка и повредились пять аэродинамических рассекателей в районе лобового стекла второго пилота.



В настоящее врем самолет отправлен на ремонт, однако каких-либо серьезных повреждений он не получил, сообщает Avia.Pro.