Сразу трое волгоградцев оказались замешаны в особо крупном мошенничестве
В Волгограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.
В Волгограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.
В подозреваемых оказались сразу трое жителей
Как сообщили РИАЦ в
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.