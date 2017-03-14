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13:16 (мск), источник: РИАЦ

Сразу трое волгоградцев оказались замешаны в особо крупном мошенничестве

В Волгограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

Источник: РИАЦ

В подозреваемых оказались сразу трое жителей города-героя.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального СУ СКРФ, по данным следствия, в начале марта 2017 года двое волгоградцев, представившись сотрудниками одной из налоговых инспекций, пообещали некоему предпринимателю прекратить проверку его предприятия за полтора миллиона рублей. Тот согласился. Посредником при передаче денег выступил его знакомый. Однако передача денег проходила уже под контролем сотрудников регионального УФСБ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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