В Черкасской области на подростка упала бетонная плита

«Звенигородской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследование продолжается, принимаются меры, направленные на всестороннее и полное исследование всех обстоятельств дела, ход следствия взят на контроль Звенигородской местной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в транзитном городке в Харькове на мальчика упали футбольные ворота, в результате чего ребенок погиб.