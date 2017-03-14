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10:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Черкасской области на подростка упала бетонная плита

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Бетонная плита на территории недостроя упала на подростка в Корсунь-Шевченковском Черкасской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Звенигородской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследование продолжается, принимаются меры, направленные на всестороннее и полное исследование всех обстоятельств дела, ход следствия взят на контроль Звенигородской местной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в транзитном городке в Харькове на мальчика упали футбольные ворота, в результате чего ребенок погиб.

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