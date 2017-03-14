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10:29 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Ромео из Дрибинского района угнал трактор, чтобы съездить к любимой

Любовь зла. Следственный комитет возбудил уголовное дело за угон транспортного средства в отношении 30-летнего жителя деревни Коровчино Дрибинского района. Подозреваемый работал сторожем в фермерском хозяйстве в соседней деревне Шестаки и ночью, во время дежурства, угнал трактор МТЗ-80, чтобы съездить к своей девушке.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала:

— Он не имел ни водительского удостоверения, ни навыков вождения. И все же из сарая, расположенного на производственной базе фермерского хозяйства, угнал трактор и отправился на нем на свидание, бросив вверенную ему территорию без присмотра. К девушке в близлежащую деревню кое-как доехал, а на рассвете, возвращаясь обратно, не справился с управлением и съехал в кювет. Правда, трактор почти не пострадал, и горе-водитель даже сумел уговорить знакомого механизатора вытянуть его из кювета на другом тракторе. МТЗ вытянули и поставили на место. Однако директор фермерского хозяйства, придя на работу, все равно заметил, что ночью техникой кто-то пользовался, и заявил в милицию.

Теперь влюбленный лишился работы и может получить серьезное наказание.

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