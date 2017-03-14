На Среднем Урале бригаду скорой едва не убило льдиной

Днем 13 марта 2017 года в Артемовском бригада скорой помощи едва не получила тяжелые травмы на вызове. Прямо под ноги медиков, приехавших к больному на Дзержинского, 2б, с крыши дома рухнула огромная глыба льда. Под ее массой сломалась стоявшая у подъезда скамейка. Фотографии осколков житель Артемовского Максим Демашин выложил в соцсетях, передает «Уралинформбюро».

По словам М. Демашина, кровлю по указанному адресу днем ранее чистила УК «Горизонт», однако из-за нехватки людей работы не были окончены.

Стоит отметить, что подобное ЧП может повториться в детском саду «Росинка». Над головами малышей тоже нависают снежные валы, убирать которые никто не торопится.