Новосибирская полиция разыскивает преступницу из Томска

Новосибирская полиция разыскивает 26-летнюю томичку, подозреваемую в совершении преступления, сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Ленинский отдел полиции разыскивает 26-летнюю Марину Василенко. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Женщина может находиться на территории Томской области.