Новосибирская полиция разыскивает преступницу из Томска
Девушка подозревается в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков, сообщила
Девушка подозревается в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков, сообщила
Новосибирская полиция разыскивает 26-летнюю томичку, подозреваемую в совершении преступления, сообщила
Ленинский отдел полиции разыскивает 26-летнюю Марину Василенко. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Женщина может находиться на территории Томской области.
Всех, кому