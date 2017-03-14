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10:56 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе сотрудники МЧС вывели из горящего дома 3 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости (Крым). Ночью во вторник сотрудники МЧС эвакуировали из горящего дома трех человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

В службу спасения около часа ночи сообщили, что из-под крыши двухэтажного жилого дома на улице Караимской идет дым. К месту происшествия немедленно выехали отделения 3-й и 4-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, а также 1-е отделение Специализированного отряда Главного управления МЧС России по РК и карета скорой медицинской помощи.

На месте выяснилось, что пожар произошел в однокомнатной квартире на 2-м этаже, огонь быстро распространяется на крышу здания и необходима срочная эвакуация жильцов из соседней квартиры.

«Личный состав оперативно проложил рукавную линию и приступил к операции по ликвидации огня и спасению людей. Пожар сопровождался сильным задымлением, поэтому крымские огнеборцы воспользовались спецтехникой для защиты органов дыхания и в составе звена газодымозащитной службы провели разведку в жилом здании. В результате оперативных и слаженных действий сотрудников пожарно-спасательных подразделений удалось спасти трех человек и остановить распространение огня на соседние квартиры», — рассказал начальник крымского главка МЧС Сергей Шахов.

Эвакуированным помощь медиков не понадобилась. Пожар, площадь которого составила 80 квадратных метров, был полностью ликвидирован в 02.14. «Огнем уничтожены личные вещи и кровля жилого дома. Причины загорания и подробности происшествия выясняют эксперты», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В крымском главке МЧС напомнили, что всего с начала года крымские спасатели совершили 219 выездов для ликвидации пожаров и спасения людей. Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев удалось спасти 62 человека, в том числе 5 несовершеннолетних.

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