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15:54 (мск), источник: РИАЦ

На трассе погиб водитель «Фольксвагена», врезавшийся в два грузовика

ДТП произошло в Камышинском районе.

13 марта в 22:55 59-летний водитель автомашины «Фольксваген» ехал по федеральной автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» в сторону Волгограда. На 537 км трассы он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся не только с движущейся впереди автомашиной «КАМАЗ-6450», но и с ехавшим в попутном направлении «МАНом».

В результате столкновения водитель «МАНа» буквально наехал на «Фольксваген». В итоге водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте. Пассажиры «Фольксвагена»: 37-летняя женщина и 62-летний мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ЦКБ г. Камышина.

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