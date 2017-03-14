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10:43 (мск), источник: АиФ Самара

Ревнивец из Новокуйбышевска, убивший подругу, отправлен в колонию

Ревность привела к тяжкому преступлению.

В Новокуйбышевске вынесен приговор Сергею Ростовцеву, из ревности забившему до смерти свою подругу, сообщает прокуратура Самарской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 20 октября 2016 года, Ростовцев, находясь в квартире со своей сожительницей, в ходе ссоры на почве ревности так ударил женщину рукой по голове, что она упала и ударилась головой о дверной проем, после чего он не менее пяти раз пнул лежащую подругу ногой по голове. От полученных повреждений женщина скончалась.

Суд Новокуйбышевска признал Сергея Ростовцева виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть пот виновным и приговорил к девяти годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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