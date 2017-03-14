Красноярец палил из ружья в честь дня рождения дочери
Его поймали «по горячим следам».
Его поймали «по горячим следам».
Полицейские по горячим следам задержали жителя красноярской Покровки, открывшего стрельбу по случаю дня рождения. Как рассказали Newslab.ru в
Хлопки, похожие на выстрелы, услышали сотрудники полка ППС, которые патрулировали микрорайон. В это же время к полицейским обратился 21-летний молодой человек, который рассказал, что неподалеку во дворе также слышал звуки, похожие на выстрелы.
По горячим следам полицейские установили местонахождение стрелявшего мужчины и задержали его — им оказался 40-летний местный житель. Как оказалось, он отмечал день рождения дочери и произвел 6 выстрелов в воздух за оградой на территории двора. В ходе осмотра у него изъяли два зарегистрированных ружья, хранящиеся в сейфе, а во дворе нашли стрелянные гильзы.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, оружие направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В полиции напомнили, что максимальное наказание за стрельбу из оружия в населенных пунктах предусматривает административный штраф в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.