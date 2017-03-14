Красноярец палил из ружья в честь дня рождения дочери

Полицейские по горячим следам задержали жителя красноярской Покровки, открывшего стрельбу по случаю дня рождения. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», инцидент произошел вечером 13 марта.

Хлопки, похожие на выстрелы, услышали сотрудники полка ППС, которые патрулировали микрорайон. В это же время к полицейским обратился 21-летний молодой человек, который рассказал, что неподалеку во дворе также слышал звуки, похожие на выстрелы.

По горячим следам полицейские установили местонахождение стрелявшего мужчины и задержали его — им оказался 40-летний местный житель. Как оказалось, он отмечал день рождения дочери и произвел 6 выстрелов в воздух за оградой на территории двора. В ходе осмотра у него изъяли два зарегистрированных ружья, хранящиеся в сейфе, а во дворе нашли стрелянные гильзы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, оружие направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В полиции напомнили, что максимальное наказание за стрельбу из оружия в населенных пунктах предусматривает административный штраф в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.