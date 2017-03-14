Житель Хабаровского края продал краденый планшет

Мужчина ненадолго отлучился из помещения. Когда он вернулся, то обнаружил пропажу планшета. Ущерб составил 32 тысячи рублей.

Выяснилось, что кражу совершил бывший работник организации. Похищенное фигурант продал, деньги потратил на личные нужды. Ранее 30-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.