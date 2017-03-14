В Волгограде осудили 9 членов наркосиндиката, управлявшегося из-за рубежа

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, осужденные волгоградцы под руководством 25-летней уроженки Новосибирска Дарьи Щербаковой, находящейся за рубежом, в 2013—2014 году через интернет-магазины осуществляли сбыт синтетических наркотиков, «солей» и «спайсов», в Волгограде, Южно-Сахалинске, Якутске, Тюмени, Пензе и других городах России. «В настоящее время Щербакова объявлена в международный розыск», — добавила Ольга Токарева.

Для сбыта наркотиков сообщники использовали разветвленную сеть «закладок», с множеством наркокурьеров, «диспетчеров» и «осведомителей».

Суд приговорил Александра Михайлюка, Алексея Сорокина и Дмитрия Кизилова к 7 годам лишения свободы, Рината Файзрахманова — к 11 годам и штрафу в размере 300 000 рублей, Руслана Азаова — к 6,8 годам, Василия Попова — к 6,4 годам. Всем им предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд приговорил Саргылану Дьячковскую — к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 30 000 рублей, Екатерину Запевалову — к 3 годам, Татьяну Михайлюк — к 2 годам лишения свободы с предоставлением отсрочки исполнения наказания. Все они будут содержаться в колонии общего режима.