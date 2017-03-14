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11:19 (мск), источник: Informburo.kz

Солдата-срочника из Костаная Максата Шишимбаева убили

Родственники матроса, который служил в Актау, получили результаты повторной экспертизы тела.

Источник: Informburo.kz

По словам брата солдата Ерлана Друскельдинова, костанайские эксперты уверены, что Максата Шишимбаева убили. Родственники матроса, который служил в Актау, получили результаты повторной экспертизы тела.

«Смерть насильственная, произведено три выстрела в голову. Я позвонил в Актау тем, кто занимается расследованием нашего дела, они подтвердили, что нашли три гильзы. Теперь мы точно не оставим всё просто так. После похорон выедем в Актау, чтобы на месте разбираться и требовать наказания виновных», — сказал Ерлан Друскельдинов.

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18-летнего Максата Шишимбаева похоронили сегодня на его родине в Карабалыкском районе Костанайской области. Он был старшим сыном в семье. Военная прокуратура Актауского гарнизона проинформировала, что планируется проведение посмертного судебного психолого-психиатрического исследования личности погибшего. 10 марта в войсковой части 29011 погиб матрос срочной службы. Первоначально в информации, распространённой Министерством обороны, говорилось, что трагедия произошла в результате неосторожного обращения с оружием. Позже было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Родные погибшего не верили, что Максат Шишимбаев мог совершить суицид, и настояли на повторной экспертизе тела в Костанае.

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