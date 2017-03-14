Белорус и украинец угнали и разбили автобус МАЗ в Островце

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении двух мужчин, белоруса и украинца, которые угнали с АЗС в Островце автобус МАЗ, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Угон транспортного средства, принадлежащего строительному предприятию из Гомельской области, произошел накануне — молодые люди 1989 и 1992 годов рождения решили выпить в автобусе своей фирмы. МАЗ не был закрыт, так как из-за неисправности из замка зажигания не доставался ключ — именно поэтому его оставили на заправке под камерами видеонаблюдения.