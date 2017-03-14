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11:15 (мск), источник: Sputnik.by

Белорус и украинец угнали и разбили автобус МАЗ в Островце

Разбитое транспортное средство на дороге нашли местные граждане, они и вызвали на место происшествия милицию.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении двух мужчин, белоруса и украинца, которые угнали с АЗС в Островце автобус МАЗ, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Угон транспортного средства, принадлежащего строительному предприятию из Гомельской области, произошел накануне — молодые люди 1989 и 1992 годов рождения решили выпить в автобусе своей фирмы. МАЗ не был закрыт, так как из-за неисправности из замка зажигания не доставался ключ — именно поэтому его оставили на заправке под камерами видеонаблюдения.

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«Сначала белорус сел за руль, проехался по городу, затем вернул МАЗ на место стоянки и пошел домой. А украинец решил еще покататься: но с техникой до конца справиться не смог —при повороте он проломал 30 метров разделительного забора проезжей части, позже попытался развернуться и застрял», — сообщили в ГАИ.

После этого, по информации инспекции, мужчина оставил автобус и тоже отправился домой. О разбитом транспортном средстве в милицию рано утром сообщили очевидцы.

В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси (угон), молодые люди задержаны и дают признательные показания.

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