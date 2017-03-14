Власти заставят голландца выловить из канала 80 золотых рыбок

Нидерландское Агентство по предпринимательской деятельности дало Хансу ван Манену (Hans van Manen) один месяц на выполнение требования. После этого ловлей рыбок займутся государственные служащие, а ему придется оплачивать их труд.

В июне 2016 года Ван Манен выпустил в городской канал в Венендале 80 золотых рыбок и 200 золотистых язей.