Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Только сейчас открывается тайна смерти Николая Еременко
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Как читать рекламу недвижимости между строк
Московские дороги помоют с шампунем
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
10 спорных вопросов о кофе
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
12:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти заставят голландца выловить из канала 80 золотых рыбок

Власти Нидерландов потребовали у жителя города Венендал поймать золотых рыбок, которых он выпустил в канал. Об этом сообщает BBC News.

Нидерландское Агентство по предпринимательской деятельности дало Хансу ван Манену (Hans van Manen) один месяц на выполнение требования. После этого ловлей рыбок займутся государственные служащие, а ему придется оплачивать их труд.

В июне 2016 года Ван Манен выпустил в городской канал в Венендале 80 золотых рыбок и 200 золотистых язей.

Он утверждает, что сделал это от любви к животным.
Читайте также
Активисты просят освободить печального слона

Кроме того, мужчина надеялся, что канал с золотыми рыбками станет местной достопримечательностью.

Власти утверждают, что его действия нарушили законы, защищающие флору и фауну страны от инвазивных видов. Они опасаются, что через водопровод икра попадет в другие водоемы, и золотые рыбки начнут скрещиваться с обитающими в Нидерландах золотыми карасями.

Ван Манен сожалеет, что его начинание кончилось таким образом, но готов повиноваться требованию властей. Он планирует продать подросших в канале золотых рыбок и на вырученные деньги купить вместо них язей, которые не вызвали у чиновников претензий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шурыгина назвала свое изнасилование «счастливым случаем»
CNN показал фильм о Владимире Путине
Эксперты составили рейтинг полезности депутатов Госдумы
Орешкин назвал рубль слишком крепким
Путин наградил Ельцину орденом Святой Великомученицы Екатерины
Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Запуск ракеты Falcon 9 отложен из-за погодных условий
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Автомобили с рекордными пробегами (видео) Все водители соревнуются друг с другом пробегами машин. 50, 100 или 200 тысяч? Не смешите нас! В мире есть настоящие рекордсмены
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь