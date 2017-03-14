Следком раскрыл уголовное дело о покушении на убийство в Сибае

В ходе следствия выяснилось, что 14 февраля этого года пара сожителей и их приятель вместе выпивали. 25-летний хозяин дома стал высказывать претензии своей сожительнице. Его не устраивало то, что она мало занимается воспитанием ребенка и злоупотребляет алкоголем. Затем он поднял сына с кровати и заставил его повторять таблицу умножения.

23-летнему гостю это не понравилось, и он нанес несколько ударов ножом хозяину квартиры. Так как помощь была оказана вовремя, потерпевшего удалось спасти. Более того, так как мать ребенка злоупотребляла спиртным и не занималась воспитанием сына, в КДН городской администрации было направлено представление для принятия мер.