В Казани на двух подрядчиков завели уголовные дела из-за плохо построенных домов на Глушко

Сообщается, что в 2012 году в ходе эксплуатации дома № 4 на большинстве переходных балконов было выявлено устойчивое скопление воды, что приводило к намоканию нижнего ряда кирпичной кладки балконного ограждения.

— В прошлом году по результатам обследования технического состояния несущих железобетонных конструкций и элементов многоквартирного дома были выявлены множественные строительные дефекты, — сказал Галиев.

В 2015 году из-за отступления от проектных решений и нарушения технологических регламентов произошло частичное разрушение фасадной части дома № 6 на улице Академика Глушко. В результате осмотра также были выявлены множественные строительные дефекты фасада здания, конструкций лоджий, отделочного слоя.

Таким образом, в результате прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.