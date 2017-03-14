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15:38 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на двух подрядчиков завели уголовные дела из-за плохо построенных домов на Глушко

В Казани после прокурорской проверки возбудили уголовные дела в отношении двух подрядных организаций — ООО «КДСК» и ООО «Ак-Таш» из-за некачественно построенных домов № 4 и № 6 на улице Глушко. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что в 2012 году в ходе эксплуатации дома № 4 на большинстве переходных балконов было выявлено устойчивое скопление воды, что приводило к намоканию нижнего ряда кирпичной кладки балконного ограждения.

 — В прошлом году по результатам обследования технического состояния несущих железобетонных конструкций и элементов многоквартирного дома были выявлены множественные строительные дефекты, — сказал Галиев.

В 2015 году из-за отступления от проектных решений и нарушения технологических регламентов произошло частичное разрушение фасадной части дома № 6 на улице Академика Глушко. В результате осмотра также были выявлены множественные строительные дефекты фасада здания, конструкций лоджий, отделочного слоя.

Таким образом, в результате прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.

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