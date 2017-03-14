В Казани на двух подрядчиков завели уголовные дела из-за плохо построенных домов на Глушко
В Казани после прокурорской проверки возбудили уголовные дела в отношении двух подрядных организаций — ООО «КДСК» и ООО «Ак-Таш»
В Казани после прокурорской проверки возбудили уголовные дела в отношении двух подрядных организаций — ООО «КДСК» и ООО «Ак-Таш»
Сообщается, что в 2012 году в ходе эксплуатации дома № 4 на большинстве переходных балконов было выявлено устойчивое скопление воды, что приводило к намоканию нижнего ряда кирпичной кладки балконного ограждения.
— В прошлом году по результатам обследования технического состояния несущих железобетонных конструкций и элементов многоквартирного дома были выявлены множественные строительные дефекты, — сказал Галиев.
В 2015 году
Таким образом, в результате прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.