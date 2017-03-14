Инцидент с падением дельтаплана в Екатеринбурге проверит транспортная прокуратура

Инцидент произошел 11 марта.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, при выполнении полета с площадки озера Шарташ в районе улицы Изоплитной упал дельтаплан под управлением пилота дельтаклуба «Ламинар». В результате происшествия пилот воздушного судна получил травму в виде перелома плечевой кости и был госпитализирован в больницу.

«Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при организации и выполнении полетов воздушных судов дельтаклуба «Ламинар», — уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, дельтаплан с девушкой завис на высоте 30 метров между деревьями в лесной зоне. Чтобы добраться до пострадавшей, потребовалась помощь спасателей.