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11:53 (мск), источник: Nakanune.ru

Инцидент с падением дельтаплана в Екатеринбурге проверит транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура начала проверку по факту падения дельтаплана в Екатеринбурге.

Инцидент произошел 11 марта.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, при выполнении полета с площадки озера Шарташ в районе улицы Изоплитной упал дельтаплан под управлением пилота дельтаклуба «Ламинар». В результате происшествия пилот воздушного судна получил травму в виде перелома плечевой кости и был госпитализирован в больницу.

«Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов при организации и выполнении полетов воздушных судов дельтаклуба «Ламинар», — уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, дельтаплан с девушкой завис на высоте 30 метров между деревьями в лесной зоне. Чтобы добраться до пострадавшей, потребовалась помощь спасателей.

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